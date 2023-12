Bootverhuurder moet dieselboten ombouwen door nieuwe regels: 'Kost me een ton'

De Groot maakt zich namelijk grote zorgen om de waterkwaliteit van de Kromme Rijn. "Als je naar de rivier kijkt ziet het er heel mooi uit, maar onder water is dat niet zo. De waterplanten missen." Vooral de ecologische en chemische kwaliteit van het water is niet goed. "We moeten echt ons stinkende best doen om aan de Europese regels te voldoen die in 2027 ingaan. Hij heeft het dan over de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. 'Als we niks doen dan halen we die regels niet."