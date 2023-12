Kantoren en woningen in voormalige V&D-panden, maar in Zeist gaat het gebouw plat

In onze provincie waren tot het faillissement in 2015 vier V&D-vestigingen: in Utrecht, Amersfoort, Zeist en Veenendaal. De panden in Veenendaal en Zeist stonden lang leeg en de gebouwen in Amersfoort en Utrecht werden nog enige tijd gebruikt door het Canadese winkelconcern Hudson's Bay. Dat bedrijf hield het alleen slechts anderhalf jaar vol.