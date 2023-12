Omwonenden boos en teleurgesteld na illegale bomenkap in Utrecht, wooncorporatie gaat door het stof

Teleurgesteld en boos zijn buurtbewoners in de Staatsliedenbuurt over de illegaal gekapte bomen. Dat benadrukt Kerstin Steinhart van buurtcomité Stala. Zij zetten zich onder meer in om de buurt groener te maken. "De bomenkap leeft gigantisch in de wijk." Dat komt omdat buurten verstenen en het groen nauwelijks toeneemt, legt Steinhart uit.