Leusdense raad prijst snelle vervanging burgemeester: 'Er speelt hier van alles'

Leusden - Veel blije reacties na het snelle aanstellen van een vervangende burgemeester in Leusden. Daar doet Gerolf Bouwmeester door de hoge werkdruk voorlopig een stapje terug. Frans Backhuijs vervangt hem. De raad heeft er vertrouwen in dat hij meteen in staat is om urgente onderwerpen op te pakken. Dat schrijft Nieuwsplein33