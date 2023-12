Dooiende Alpen-sneeuw zorgt voor stijging waterstand Lek en Nederrijn

Nieuwegein - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) verwacht dat de komende dagen het waterpeil van de Lek en de Nederrijn stijgt. Dat komt omdat in de Alpen en in Duitsland de gevallen sneeuw langzaam dooit. Daarbovenop is er de afgelopen tijd veel regen gevallen in Nederland. Die twee factoren laten de waterstand in beide rivieren toenemen.