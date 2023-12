De hoofdpersonen uit de muzikale voorstelling Kanaries staan met hun pittige levensverhaal zelf op het podium

"Ik draag een geheim in mij, ik kan niet meer ontsnappen." Dat zijn een paar zinnen uit het lied dat gaat over het levensverhaal van Jurre de Vries: "Toen ik in 7 was heb ik met een aansteker gespeeld en een papiertje in de brand gestoken. En het voor mijn gevoel ook weer uit geblazen." Maar het vuur is toch niet uit en slaat snel om zich heen. Een groot deel van het huis brandt af. De kleine Jurre durft niet aan zijn ouders te vertellen dat hij de brand veroorzaakt heeft. "Op het moment zelf is zoiets al een traumatische ervaring maar vooral als je het daarna geheim houdt en je de impact ziet op het gezin." Hij gaat blowen en zich afzonderen. Als Jurre een jaar of 18 is komt de volgende klap. "Ik reed elke dag met een collega naar het werk, dus we waren eigenlijk non-stop bij elkaar. En de eerste dag dat ik op vakantie was, is hij van een flat afgesprongen. Vanaf dat moment ben ik gaan vluchten in drugs en drank."