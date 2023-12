Amersfoort haalt ruim 600 vervuilende brommers van de weg met subsidieregeling

Benzinebrommers hebben een hoge uitstoot. De gemiddelde uitstoot van fijnstof van 2-takt brommers is twintig keer hoger dan de uitstootlimiet die geldt voor moderne personenauto’s. Uit een analyse bleek dat er in Amersfoort ruim 10.000 benzinebrommers reden. 80% daarvan had een hoge uitstoot. Dat was de reden om subsidies beschikbaar te stellen om over te stappen op uitstootvrij vervoer.