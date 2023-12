Corona piekt met Kerst, kan je met een loopneus feestvieren?

Ook in ziekenhuizen in de provincie Utrecht is sinds de herfst een stijging in het aantal covidpatiënten te zien. Woordvoerder Margreeth Fernhout (UMC Utrecht) laat weten dat de opnamecijfers in de regio wel een paar weken stabiel zijn. ''We ervaren op dit moment geen knelpunten in de zorgverlening door corona.'' De ziekenhuizen in de regio wisselen informatie uit om eventuele knelpunten op tijd te signaleren en elkaar te kunnen helpen als dat nodig is.