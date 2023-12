Amersfoortse moeder mag huis behouden ondanks vondst kilo's cocaïne

De vrouw woont al dertig jaar in het huis. Ze ontkent iets te hebben geweten. Volgens de rechter is het best mogelijk dat zij zelf niets van de grote partij harddrugs wist. "Het valt niet uit te sluiten dat de drugs nog maar kort in de schuur lag." Haar oudste zoon had de schuur opgeknapt om vrienden te ontvangen om er vrienden te kunnen ontvangen. De bewoonster kwam er naar eigen zeggen nooit en was bovendien weinig thuis in verband met een drukke baan.