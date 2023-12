Probleemvijver Rijkwaterstaat kampt nu met te veel water

Utrecht - Het wil maar niet lukken met de vijver rond het kantoorgebouw Westraven in Utrecht. Het pand is in gebruik bij Rijkswaterstaat. Een betonnen bak rond het gebouw staat al sinds 2009 droog, hij was lek. In 2022 werd de helft van de vijver opnieuw ingericht. Het tweede deel zou dit jaar worden aangepakt, maar dat is niet gelukt. De reden? Een teveel aan grondwater.