Autokrakers teisteren Nieuwegein, zo gaan de criminelen te werk

Bij de meeste slachtoffers in IJsselstein is geen grote schade aangebracht. Meestal gaat het om kleine spullen die nog in de auto lagen en worden meegenomen. Zo ook bij Jolande Endenburg, vorige week werd bij haar ingebroken. De schade? Een bril, zonnebril en een leren jas. Ik heb mijn auto het hele weekend in de parkeergarage gezet, dan staat die in elk geval veilig met camera’s," v ertelt Endenburg. "Vannacht stond ie voor het eerst weer thuis. Nu maar hopen dat het niet weer gebeurt, ik moet ‘m toch ergens kwijt kunnen."