Baarn wil boa's bewapenen en sleept minister voor de rechter

Groene boa’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaren die in het bijzonder zijn belast met toezicht en handhaving in landelijk gebied. De term groene boa is niet formeel en juridisch afgebakend, maar verwijst naar de groene kleding die zij dragen en naar het feit dat zij actief zijn in het buitengebied en natuurwetgeving handhaven. Ook boswachters vallen onder deze term.

Groene boa’s hebben te maken met toenemende agressie en geweld door o.a. motorcrossers, stropers en criminelen. Zij kunnen in principe worden toegerust met alle beschikbare geweldsmiddelen: handboeien, korte wapenstok, pepperspray, uitschuifbare wapenstok, een diensthond en een vuurwapen. Maar de minister moet daar per geval toestemming voor geven.