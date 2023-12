Na 69 telefoontjes heeft Baarn toch een echte kerstboom: 'Vlaggenmast met lichtjes, dat hoort niet'

En zo arriveerde vandaag alsnog een levensgrote kerstboom in op de Brink, met de volledige instemming van wethouder Mark Eijbaard. "Edwin belde ons gistermiddag om 14.00 uur en een paar uur later wisten we dat er genoeg mensen voor waren. Wij hadden de lichtjes liggen en er was een hoogwerker om ze in de boom te hangen. Het is heel mooi dat het initiatief uit de samenleving komt."