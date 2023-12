Maak kennis met Hercules, de oudste voetbalclub van Utrecht

Toch is in ieder geval één van de statistieken gunstig, weet Schenk, die zijn feiten op een rijtje heeft en één voor één oplepelt. "De eerste keer dat Hercules en Ajax tegenover elkaar stonden was in 1914, voor de strijd om promotie of degradatie. Hercules speelde uit in Amsterdam en won die wedstrijd met 0-1." In het verleden behaalde resultaten bieden dan misschien geen garantie voor de toekomst, het geeft de Utrechters misschien wél wat hoop.