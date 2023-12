Hijs-spektakel in Montfoort: eindelijk gaat Molen de Valk weer draaien

Montfoort - Al twee jaar lang staan 15 molens in de provincie Utrecht stil. De kans is té groot dat de wieken afbreken. Dat merkten inspecteurs in ieder geval bij de Montfoortse Molen de Valk. Maar vandaag was het feest: onder meer met een eigen crowdfunding van het dorp is er 120.000 euro verzameld voor nieuwe onderdelen. "Ik ben niet blij, ik ben héél blij."