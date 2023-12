Illegaal bomen kappen is een economisch delict, gemeente overweegt aangifte tegen Woonin

Eerder dit jaar ging de woningcorporatie ook al de mist in met het illegaal kappen van bomen. Wethouder Eerenberg noemt het buitengewoon teleurstellend dat het opnieuw is misgegaan met de illegale kap van bomen door Woonin. De wethouder legt de corporatie een zogenoemde herplantplicht met dwangsom op. “Dat moeten gelijkwaardige bomen zijn”, zei de wethouder tegen de raad. “De laatste stap is dat we dan even kijken of we aangifte moeten doen bij het OM, in verband met een economisch delict.”