Actievoerders tegen Zwarte Piet verstoren raadsvergadering Bunschoten

Ze riepen "Kick out Zwarte Piet, kick out Zwarte Piet" en hielden een spandoek op met de tekst "Herdenkingsjaar slavernijverleden, geen Zwarte Piet in Bunschoten". Burgemeester Melis van de Groep hield de demonstranten voor dat ook hij staat voor een "inclusief sinterklaasfeest". Hij zei het te betreuren dat dat dit keer niet gelukt was. Volgens KOZP waren roetveegpieten in Bunschoten nauwelijks anders dan Zwarte Piet, ook zag hij bij de sinterklaasintocht mensen "in racistische blackface", met "karikaturale elementen als afropruiken en oorringen".