Veel groen in bouwplannen bij gemeentehuis Soest, maar omwonenden moeten het nog maar zien

Janny Dirkx van bewonerscomité Heetakker/Raadhuisplein sprak buurtgenoten die zich afvragen hoe de prachtige schetsen gerealiseerd worden. "Ik geef Soest een compliment dat ze het zo mooi presenteren, maar of het ook echt zo mooi wordt, moeten we afwachten", zegt ze. "We krijgen pas een goed beeld als we de 3D-compilatie zien die ons is beloofd. Nu zijn het plaatjes met veel bomen en groen, maar vergeet niet dat het een stuk grond is van maar 100 bij 200 meter en niet het Vondelpark in Amsterdam. Wat wordt het definitieve plan, wat worden de daadwerkelijke afmetingen, hoe hoog worden de gebouwen echt en hoe valt de schaduw van de hoogbouw straks?"