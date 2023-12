UMC Utrecht onderzoekt nieuw medicijn om overlijden corona te voorkomen

Het medicijn Sunrise-3 is al ontwikkeld, maar zit nu in de testfase. Hoogleraar infectieziekten van UMC Utrecht Marc Bonten: "Het onderzoek heeft twee doelen. Een om vast te stellen of dit geneesmiddel veilig is voor mensen. En dat denken we wel, anders was het nooit zo ver gekomen. En twee of het werkt en daadwerkelijk voorkomt dat mensen het ziekenhuis inkomen met covid." Samen met nog 330 andere testlocaties doet UMC Utrecht onderzoek naar Sunrise-3.