Utrecht verwacht 400.000ste inwoner in 2029

Alle Utrechtse wijken zullen in de komende jaren groeien. De wijk Zuidwest het meest, maar ook Leidsche Rijn, Oost, Binnenstad en Overvecht groeien aanzienlijk. Door de groei is er wel minder ruimte per inwoner. De bevolkingsdichtheid groeit van 3.700 naar 4.670 inwoners per vierkante kilometer.