Geen dagbesteding maar begeleid werken in een bedrijf voor Jacco en Matthijs, de gehandicaptenzorg verandert

Matthijs brengt de taarten langs bij lunchroom Downtown in Veenendaal. De route kent hij ondertussen op z'n duimpje. Via het restaurant loopt hij naar de keuken waar de koks hem enthousiast begroeten. In de keuken is ook een andere collega druk bezig. Jacco (29) werkt in de afwas. Geconcentreerd spoelt hij de keukenapparatuur en kopjes voordat hij ze in de afwasrekken zet. "Het is heel leuk werk en de collega's zijn aardig. Ze zien mij, horen mij en vertrouwen mij, zegt hij.