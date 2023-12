Vertrek wethouder mag niet tot vertraging asielopvang leiden, vinden raadsleden Houten

Raadsleden vinden het "ontzettend jammer" dat hij vertrekt en roemen hem als fijn persoon en zeer kundig wethouder die korte lijntjes had met raadsleden van zowel de coalitie als de oppositie. Ze verwachtten dat hij het dossier over de komst van een asielzoekersopvang in Houten uiteindelijk tot een goed einde had kunnen brengen. "Ondanks dat het een wethouder van buiten is, is hij wel goed voor Houten", zegt Axel Eerdman van Houten Anders.