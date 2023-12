'Utereg me stadje' op plek 1731 in Top 2000

Utrecht - Wie komende kerst de Top 2000 gaat luisteren, kan op plek 1731 'Utereg me stadje' van Herman Berkien verwachten. Een actie van Joop de Jager om het Utrechtse nummer in de muzieklijst te krijgen is geslaagd. Eerder deze week werd al bekend dat het nummer in de Top 2000 kwam te staan, maar nu is bekend geworden op welke plek het staat.