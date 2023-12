Kamperende protestveteraan krijgt veel steun: 'Kerstdiner bij FC Utrecht was een hoogtepunt'

Ze raken in gesprek over de situaties waarin van der Beek zit en de luitenant kolonel is begripvol. "Het doet pijn om Mario hier zo te zien. Ik vind het heel jammer dat deze actie nodig is. En spijtig om te zien dat we hier niet eerder uitkomen." Van der Beek is blij dat hij even stopt en dit zegt. "Kijk, dit is een menselijke reactie. Nu nog in de openbaarheid."