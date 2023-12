Vogelopvang Utrecht en kinderboerderij zitten elkaar in de weg bij herinrichting Rotsoord

"Is het een tamme vogel of wilde vogel? Kun je hem onmiddellijk brengen? Je kunt hem in een doosje doen met een handdoekje erin." Zo verloopt een telefoongesprek met de Vogelopvang op Rotsoord in Utrecht vaak. De opvang vangt tussen de 2500 en 3000 zieke of gewonde wilde vogels per jaar op. Wanneer ze genoeg aangesterkt zijn worden ze weer vrijgelaten in de natuur.