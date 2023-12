Behandeling en contactverbod voor stalker die jong stel bedreigde met brandstichting en de dood

Veenendaal - Een 37-jarige man uit Veenendaal die een jong stel het leven maandenlang tot een hel maakte, is veroordeeld tot een groot pakket aan maatregelen die moeten voorkomen dat hij weer de fout in gaat. De man was compleet geobsedeerd door een jonge vrouw, van wie hij het waanidee had opgevat dat zij van hem was. Hij bestookte de partner van de vrouw met doodsbedreigingen en dreigde haar huis in brand te steken als zij haar man niet zou verlaten.