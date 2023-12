Groot sportcentrum Nieuwegein wordt helemaal groen: verbouwing van 50 miljoen

Het is een gigantische verbouwing. Bijna drie jaar zal het duren voordat Nieuwegeins grootste sportcomplex is verbouwd en vernieuwd. Nu al zie je veel bouwhelmpjes door de warme gangen van het zwembad lopen. Directeur Ton Bothoff (Verbindion, waar Merwestein onderdeel van is) loopt er trots bij. "Over een tijdje herken je dit pand niet meer terug."