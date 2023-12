Deelfietsen moeten makkelijker en goedkoper worden in Utrecht: 'Levert veel ruimte op in de stad'

Tweeënhalf jaar geleden begon Cargoroo in samenwerking met de gemeente met het aanbieden van buurtbakfietsen in Utrecht. "In twee opschalingsrondes is het aantal wijken waarin we de fietsen aanbieden sindsdien steeds groter geworden", zegt een woordvoerder van Cargoroo. "We zijn heel blij dat de gemeente er voor heeft gekozen de samenwerking met ons voort te zetten.”