Vrouwen van Soestdijk in de hoofdrol in een tentoonstelling op het paleis

Totdat koningin Juliana en prins Bernhard hun intrek in paleis Soestdijk namen, werd het gebruikt als zomerpaleis. Met een karavaan met personeel en huisraad, trokken de opeenvolgende eigenaars in de zomermaanden vanuit de stad naar het paleis in het groen. Een van die bewoners was Anna Paulowna, de vrouw van koning Willem II. Voor haar moet de komst naar Soestdijk een grote cultuurshock geweest. Als dochter van de Russische Tsaar was ze gewend aan de enorme, weelderige paleizen in Sint-Petersburg en daarbij stak het relatief kleine Soestdijk schril af: "Het paleis daar was drie keer zo groot, want de vleugels zaten er nog niet aan. Die heeft zij laten bouwen. De paleizen in Petersburg hadden dat ook en die gaven veel meer grandeur aan Soestdijk." aldus directeur van Paleis Soestdijk Maya Meijer. Dat Anna Paulowna zich wel thuis is gaan voelen blijkt uit een brief uit 1818: "De lucht is droog en heel gezond en het is een heerlijke plaats. Dat geldt zowel voor het huis als voor de bossen en de omgeving. Het landgoed is vrij en plezierig om te vertoeven."