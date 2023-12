Winnen van de Grote Prijs van Leidsche Rijn grote verrassing voor rockband Limerent

De winnaars van de Grote Prijs werd aangewezen door een vakjury. Los daarvan was er ook een publieksprijs, die gewonnen werd door Chronic Iconic. Elke band die meedoet, krijgt ook een juryrapport met feedback. "De tip die wij van de jury meekrijgen was dat we meer moeten spelen." Dat is ook precies wat Guusje met haar band van plan is. "Hopelijk kunnen we blijven optreden op plekken zoals de dB’s studio’s en ACU in Utrecht. Het lijkt me tof als mensen gaan moshpitten."