Gemeentelijke woonlasten fors omhoog: dit zijn de uitschieters in de provincie Utrecht

Een van de grote uitschieters in de provincie Utrecht is de gemeente De Bilt met een stijging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) van 21 procent. Dat betekent dat huiseigenaren daar jaarlijks gemiddeld 104 euro meer gaan betalen voor hun woning. Een andere opvallende stijger in onze provincie is Rhenen. Daar gaat de rioolheffing met meer dan 20 procent omhoog.