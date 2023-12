Deal over woontoren hoger dan de Dom: duizend woningen moeten in 2028 klaar zijn

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “Ik ben verheugd dat we met BPD een goede partij hebben gevonden voor de realisatie van MARK. We hebben een groot woningtekort en doordat we nu afnemers hebben voor de middenhuur en vrije sector huur komen er weer enorm veel woningen bij voor Utrecht. Ik heb er vertrouwen in dat we nu snel een datum hebben voor de start van de bouw van dit bijzondere plan en smaakmaker van Leidsche Rijn Centrum.”