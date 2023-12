Hoeveel verkeersborden gaan er dit jaar kapot? Utrechtse gemeenten voeren eindeloze strijd tegen vuurwerkschade

Maar bij de meeste gemeenten gaat het schadebedrag al gauw richting de tienduizend(en). De grote vraag is: hoe kun je ervoor zorgen dat er mínder brievenbussen in de hens vliegen? Gemeenten trekken daarom allerlei plannen uit de kast. Van een burgemeestersoproep op Facebook in Renswoude en vuurwerkvrije zones in De Bilt, tot “veel communicatie” met inwoners in Baarn. “We delen tips met scholen en andere openbare instellingen om de kans op vernielingen te minimaliseren”, aldus een woordvoerder in Baarn.