24 uur les tegen ALS: Utrechtse basisschool haalt bijna 10.000 euro op tegen ziekte

Gaakeer nam het initiatief voor deze actie. "Mijn oom is overleden aan ALS. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat het met iemand doet", vertelt hij. Ook leerlingen en collega's hebben met de ziekte te maken. "Een collega van de andere groep 8 is haar moeder en schoonvader eraan verloren en een vader op school heeft ALS. We zien wat het met hem doet en het is verschrikkelijk. We hopen dat het niet het einde is voor mensen maar dat ze ermee kunnen leven", zegt de docent.