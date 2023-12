Utrechtse wethouders op Kerstrapport: Rachel Streefland beste, Lot van Hooijdonk onderaan

Hoe is het cijfer van de raadsleden tot stand gekomen?

Alle raadsfracties kregen begin december de uitnodiging om mee te doen en hun cijfers in te dienen. Van de vijftien partijen gaf meer dan de helft (acht) gehoor aan die oproep, zij vertegenwoordigen 16 van de 45 Utrechtse zetels. De coalitiepartijen doen niet mee, zij vinden het niet gepast hun eigen wethouders te beoordelen. De grootste deelnemende partij is de VVD met vijf zetels. CDA en VOLT hebben er elk drie. De overige deelnemende partijen hebben elk één zetel.

Van de cijfers van de acht fracties is een gemiddelde bepaald. Ook de vier panelleden gaven een cijfer. Ook daarvan is een gemiddelde bepaald. Het eindcijfer van het panel en het eindcijfer van de raad is vervolgens ook weer gemiddeld. Dat is het rapportcijfer zoals wij dat presenteren.

Wie zitten er in het panel van politieke volgers?

Dimitri Gilissen is oud-fractievoorzitter van de VVD in de Utrechts raad. Inmiddels is hij Statenlid in de provincie voor dezelfde partij. Jasper van Dijk (SP) was tot voor kort Tweede Kamerlid. Jan Wijmenga is ambtenaar in Den Haag, maar was jarenlang raadslid en af en toe fractievoorzitter voor de ChristenUnie. En Marc van Rossum du Chattel is politiek verslaggever voor RTV Utrecht, hij volgt de Utrechtse politiek al enkele decennia.