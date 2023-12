Sjoelbak, tuinset en hondenbench: reizigers vergeten meer in de trein

"We hebben dit jaar bijna 100 knuffels gevonden, zo sneu", vertelt NS-woordvoerder Oscar van Elferen. "Ze zien er gebruikt uit, ze zijn van eigenaren geweest die daar lekker mee hebben geknuffeld in de trein." Deze week worden 5 knuffels geselecteerd die in de schijnwerpers worden gezet op de sociale media van de spoorwegmaatschappij. "We vragen natuurlijk iedereen in Nederland om mee te helpen om de eigenaren te vinden."