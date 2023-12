Eemnes groeit stap voor stap, Laarderweg wordt veel te druk

De Laarderweg ligt voor de meeste Eemnessers op de kortste route naar winkels, sport, cultuur en zorgvoorzieningen. Geen enkele andere weg in de gemeente krijgt zoveel fietsers, voetgangers en automobilisten te verstouwen. Omwonenden klagen dat het lokale wegennet nauwelijks aandacht van de politiek krijgt, terwijl in Eemnes intussen het ene na het andere bouwproject wordt opgeleverd. Ze riepen de gemeenteraad deze maand op om bij de aanpak van de Laarderweg ook eens verder te kijken naar wat er in de gemeente aan de hand is.