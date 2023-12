Cafébaas Kris Besselse heeft nog steeds overlast van Lucasbolwerk: 'Als problemen voorbij zijn, komt gemeente maar een borrel drinken'

Voor Besselse en de rest van de buurt is de maat vol. Op de wc's van de schouwburg vlakbij het park wordt drugs gebruikt en ook barpersoneel van andere kroegen wordt aangevallen. In het portiek van het kinderdagverblijf hangen drugsgebruikers rond. Om de overlast de kop in te drukken pleit de buurt voor betere handhaving en een verbod op het gebruik van harddrugs op straat. Utrecht is dan nog zo'n beetje de enige stad in Nederland waar zo'n verbod nog niet van kracht is.