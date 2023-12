Het jaar van Oekraïense Nadya Tsvyk: ‘Mijn neef aan het front raakte zwaargewond'

Nadya woont al 20 jaar in Utrecht. Ze kwam naar Utrecht voor haar studie en trouwde met een Nederlander. Samen hebben ze twee kleine kinderen. Regelmatig keert Nadya met haar gezin terug naar haar thuisland om haar ouders te bezoeken, die in het westen van Oekraïne wonen. “Ik ben dit jaar in de zomer en in de herfst geweest. Het is daar relatief veilig.” Maar ook in het westen is de oorlog zichtbaar. “Er lopen ook militairen rond. Je ziet veel militairen die een been zijn verloren of een arm.”