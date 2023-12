Wielerbroers Lars en Marijn van den Berg: ‘Het is altijd een droom geweest om samen in een ploeg te rijden’

Ook voor broer Marijn was het een succesvol jaar. Na onder meer een etappezege in de Ronde van Polen - zijn eerste overwinning op het WorldTour-niveau - mocht hij in Spanje ook zijn eerste grote ronde rijden. Hij trok vol verwachtingen naar de Vuelta, hongerig naar winst. “Het was heel speciaal om te rijden, maar het ging niet altijd helemaal zoals ik wilde. Ik begon met een heel goede vorm, maar kwam in een van de eerste etappes ten val. Ik had een grote kans om een etappe te winnen, dus daar was ik niet zo blij mee.” Toch was het uitrijden van de Vuelta voor hem een waardevolle ervaring.