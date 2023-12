Van Rossem Vertelt: Grootse dijkdoorbraak en de oudste obligatie ter wereld (waar je nog steeds rente op krijgt!)

Tull en 't Waal - Het hoge water bij de Lekdijk houdt ons nu al dagen bezig. In 1624 ging het met de dijk daar flink mis. Het is precies 400 jaar geleden dat de dijk bij Tull en 't Waal brak. In die tijd niet eens zo heel uitzonderlijk, dijkdoorbraken kwamen in die tijd veel vaker voor dan nu. Wat het wél bijzonder maakte, was dat het gat ruim 100 meter groot was en het water in sneltreinvaart zelfs naar Amsterdam stroomde. Het gat moest dus snel en goed gedicht worden. Om het herstel van die gebroken dijk te betalen, gaf het waterschap -de voorloper van 'ons' Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden- obligaties uit. dat was toen vrij nieuw. Deze obligatie uit 1624 geeft nog steeds rente! Op de Stock Exchange van New York staat hij ingelijst als 's werelds oudste, nog uitbetalende, obligatie ter wereld.