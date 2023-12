Constructie Vollenhoventunnel bij Zeist onder toezicht

De onderdoorgang bij Zeist is daar één van. Omdat er nog geen technieken beschikbaar zijn om te kijken of en in hoeverre ankerpalen zijn bezweken in een fundering worden de palen nu uitgerust met een 24/7 monitoringssysteem die dergelijke problemen herkent. Ook wordt gekeken naar satellietmetingen om eventuele beweging uit het verleden in beeld te brengen.