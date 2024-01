Marijke van Beukering werd in 2023 burgemeester van Nieuwegein: 'Toen ik het hoorde, sprong ik een gat in de lucht'

Marijke van Beukering, die onder andere wethouder was in IJsselstein en voor D66 in de Tweede Kamer zat, werd na een lange sollicitatieprocedure aangewezen als burgemeester. Ze liet daarmee de andere kandidaten, vijftien in totaal, achter zich. "Op 11 april kreeg ik 's avonds het verlossende telefoontje. Ik sprong een gat in de lucht. Aan de ene kant van opluchting en aan de andere kant van blijdschap. Ik wilde gewoon burgemeester van Nieuwegein worden, en dat is gelukt."