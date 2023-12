Yvonne Hondema nieuwe politiechef Midden-Nederland: 'Sterke vrouw met hart voor de zaak'

"Het voelt echt als thuiskomen", zegt Hondema over haar nieuwe functie. "Ik ken de eenheid goed en ik voel mij ermee verbonden. Niet alleen omdat ik er lang met veel plezier heb gewerkt, maar ook omdat ik er zelf woon." Hondema wil inzetten op contact met de inwoners: "Ik vind het belangrijk dat wij goed in verbinding staan met de inwoners van ons gebied en dat wij zichtbaar zijn in de buurten en wijken zodat het vertrouwen in de politie groot blijft. Daar maken wij het verschil."