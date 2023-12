Crackverslaafde verdachte na knullige overvallen in Utrecht: 'Ik voelde zo'n zucht, zo'n enorme trek'

"Mijn cliënt is heel blij dat hij overmorgen naar een kliniek kan. We weten niet of die plek over een half jaar nog vrij is, of dat hij met zijn AH-tasje vanuit de gevangenis op straat wordt gezet", waarschuwde zijn advocaat na de strafeis van het OM . "Je moet het ijzer smeden nu het nog gloeiend heet is."