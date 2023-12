Juist in Nieuwegein veel incidenten bij Post NL, Arbeidsinspectie trekt aan de bel

Nieuwegein - De hele dag slepen met zware pakketten zoals matrassen, hele fitness-sets en honden- en kattenvoer. Het zijn een paar voorbeelden van wat mensen tegenkomen die in een distributiecentrum van PostNL werken, waarvan er één in Nieuwegein staat. Volgens FNV bestuurder Marianne Jekkers gaat het juist daar vaak mis. "Het is een drukke plek met veel incidenten." De FNV is blij dat ook de Arbeidsinspectie nu aan de bel heeft getrokken. "Een belangrijke eerste stap is nu gezet."