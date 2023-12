Steeds minder fileleed in de provincie Utrecht? Vergeet het maar

Verkeersexperts kijken daarom naar filedruk, ook wel filezwaarte genoemd. Dat is de lengte keer de duur, uitgedrukt in kilometerminuten. In de provincie Utrecht nam de filedruk toe met 29 procent vergeleken met een jaar eerder. Landelijk is de stijging iets sterker: 34 procent. Veelzeggender is dat de filedruk in Nederland dit jaar 7 procent hoger ligt dan in het pre-coronajaar 2019. Ook vorig jaar was deze stijgende lijn al zichtbaar.