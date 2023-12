Oudewater worstelt met arbeidsmigranten: 'Incidenten worden ernstiger'

Een groot deel van de arbeidsmigranten woont langer dan een jaar in Oudewater en wil langdurig blijven. Veel mensen willen hun familie halen en zoeken naar zelfstandige woonruimte. De arbeidsmigranten wonen met name in de binnenstad, op bedrijventerrein Tappersheul en een paar locaties in het buitengebied. De meesten zijn tevreden over de kwaliteit van leven in Nederland, maar hebben vaak wel klachten over hun woning. Op sommige plaatsen zitten er namelijk teveel mensen in kleine woningen, en dat leidt tot problemen.