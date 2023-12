Bewoners Veenendaalse volkswijk boos over sloopplannen: 'Wijk verliest z'n karakter'

Volgens de drie bewoners is de afgelopen twintig jaar minimaal onderhoud gepleegd, waardoor de sloop volgens de woningcorporatie nu onvermijdelijk is. Al denken de bewoners zelf dat dubbelglas op de bovenverdieping en extra isolatie voor de rest van het huis, het energielabel al flink omlaag kan helpen. Want hoewel een aantal bewoners juist blij is het koude, tochtige huis te kunnen verlaten, zijn de drie bang de sfeer in het Franse Gat te verliezen. "Ik heb door de tocht zes keer per winter een longontsteking, maar ik ga hier niet weg," zegt Jeanette.