Kinderen van Houtense basisschool bellen eigenhandig sponsors voor nieuw kunstgrasveld van 70.000 euro

Nadat de leerlingenraad bij de schooldirectie had laten weten van een kunstgrasveld te wensen, is het balletje gaan rollen. "We zijn contact gaan zoeken met de gemeente en de buurt. Maar 70.000 euro is wel heel veel geld", vertelt directeur Saskia Schouten. "Dus zijn we zelf acties gaan organiseren en hebben we ouders van onze leerlingen over het idee geïnformeerd."